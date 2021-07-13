РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 июл. В подмосковных Люберцах разыскивают водителя, который совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, сообщает ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

По предварительным данным, 9 июля в 17:00 в поселке Малаховка, в районе дома 40 по улице Шоссейная неизвестный водитель автомобиля совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, после чего покинул место происшествия.

В результате ДТП ребенок получил травмы. По данному факту проводится проверка, в результате которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, ведется розыск водителя, причастного к наезду.

Свидетелей инцидента просят откликнуться или сообщить интересующую информацию по телефонам: 8(495)501-25-83 или 112, анонимность и конфиденциальность гарантируется.