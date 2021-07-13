РИАМО - 13 июл. В подмосковных отелях наблюдают ажиотажный спрос на заселение летом 2021 года. Более 90% номеров в гостиницах области уже забронированы до конца сезона, сообщает пресс-служба комитета по туризму региона.

«Напомню, что отдыхающие могут остановиться в отеле на срок более трех дней только при наличии у них документов, которые могут подтвердить отсутствие Covid-19 или то, что человек ранее переболел коронавирусом», - сообщил исполняющий обязанности министра правительства области по туризму Алексей Шимко.

Отдохнуть в Подмосковье смогут и туристы с отрицательными результатами ПЦР-теста, а также вакцинировавшиеся от Covid-19 граждане.

Высокий спрос отмечается и на бронирование коттеджей для отдыха в регионе. К сентябрю показатели по этому направлению вырастут не менее чем на 20%.

Московская область была признана лидером национального туристического рейтинга - 2020, составленным журналом «Отдых в России» и центром информационных коммуникаций «Рейтинг». Подмосковье в период пандемии активно посещали москвичи, а у жителей России пользовалась спросом санаторно-курортная база региона.

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