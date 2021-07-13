РИАМО - 13 июл. Доля нефтегазового сектора в валовом внутреннем продукте (ВВП) России упала до 15,2% в прошлом году, в 2019 году этот показатель составлял 19,2%, сообщает РБК.

При этом Росстат впервые произвел этот экспериментальный расчет. Статистический ряд посчитан с 2017 года. Исходя из ВВП в текущих ценах за 2020 год (почти 107 трлн рублей), нефтегазовая отрасль ответственна за добавленную стоимость в размере 16,3 трлн руб.

По словам эксперта Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Екатерины Грушевенкой, показатель 15–20% — это средний показатель по миру для крупных нефтегазовых стран.

Так, в Америке это число составляет 8%, в Саудовской Аравии — 50%, в Норвегии — 14%, в Казахстане — 13,3%, в ОАЭ — 30%, в Канаде — менее 10%.

Нефтегазовый сектор — это отечественные предприятия, которые занимаются добычей сырой нефти, природного газа, а также производством этих ископаемых.