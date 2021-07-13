РИАМО - 13 июл. На торгах по аренде земельного участка площадью 600 кв. м в Истре цена за лот выросла в 36 раз по сравнению со стартовой. Об этом РИАМО сообщили в пресс-службе комитета по конкурентной политике Московской области.

Участок предназначен для индивидуального жилищного строительства. На лот претендовали 20 участников.

Всего за период с 5 июля по 9 июля 2021 года в Московской области в торгах по аренде земельных участков приняли участие 106 человек. В электронных аукционах по аренде имущества приняли участие 3 человека.

Кроме того, на торгах по продаже нежилого здания площадью 19,7 кв. м в Лыткарине на лот претендовали 3 участника.

Посмотреть все доступные на сегодняшний день для продажи и аренды объекты недвижимости и земельные участки можно на Едином портале торгов Московской области.