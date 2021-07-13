РИАМО - 13 июл. Водитель мусоровоза в Москве, двигаясь задним ходом по прилегающей территории городской поликлиники, наехал на мужчину 1938 года рождения, он скончался, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

Пострадавший погиб на месте. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее автомобиль сбил 2 человек на МКАД после того, как они вышли на проезжую часть из-за поломки машины.