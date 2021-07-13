РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 июл. В подмосковном Подольске восстановят пешеходный тоннель на Комсомольской улице в рамках преобразования исторической части завода «Зингер», сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».
Пешеходный тоннель, расположенный на улице Комсомольская, 1, корпус 1, был востребован жителями города. В начале 1990-х годов тоннель был выведен из эксплуатации и закрыт для движения пешеходов. По инициативе главы округа Николая Пестова на основании многочисленных обращений граждан, а также в рамках преобразования исторической части завода «Зингер» и создания на его территории общественного пространства будет восстановлен и выполнен капитальный ремонт пешеходного перехода.
На объекте планируется выполнить устройство лестничных маршей, отделочные работы, освещение, видеонаблюдение, устройство входов-порталов, благоустройство зон входов. По результатам конкурсных процедур был заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ. Генеральный проектировщик – ООО «ПРОЕКТ СЕРВИС». В настоящее время выполнены инженерно-геодезические изыскания для проектирования благоустройства входных групп объекта и выполнения проектных работ по капитальному ремонту инженерных сетей.
Также разработана визуализация объекта, которая в настоящее время находится на рассмотрении архитектурно-художественного совета при главе. После получения заключения экспертизы на проектную документацию по капремонту подземного перехода планируется провести конкурсные процедуры по определению исполнителя на выполнение работ по капитальному ремонту подземного перехода.
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