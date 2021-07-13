РИАМО - 13 июл. Сотрудники Минэкологии Московской области во время рейдов выявили и пресекли деятельность незаконных свалок в трех муниципалитетах, сообщает пресс-служба ведомства.

Одна из них находилась в городском округе Балашиха, где компания арендовала участок и незаконно принимала строительный мусор и грунт.

«В деревне Чапаевка Одинцовского округа задержаны с поличным граждане, которые завозили и размещали отходы на открытом грунте, у них изъят фронтальный погрузчик», - рассказал о втором случае заместитель председателя правительства области – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Третью площадку, где незаконно перерабатывали строительный мусор, обнаружили и закрыли в городском округе Дзержинский.

В настоящее время проводятся работы по ликвидации этих свалок. В Балашихе, например, отходы с территории уже вывезены. Доступ на участок ограничен, выясняется уровень ущерба, причиненного почве.

По всем случаям возбуждены дела об административных правонарушениях. Рейды Минэкологии продолжаются.

Вторая жизнь отходов: как устроена переработка мусора в Подмосковье>>