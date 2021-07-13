РИАМО - 13 июл. С 5 по 9 июля в Подмосковье на торги было выставлено 65 объектов: объявлено о проведении 57 электронных аукционов и 8 «молоточных» аукционов. Об этом РИАМО сообщили в пресс-службе комитета по конкурентной политике Московской области.

Так, можно взять в аренду земельный участок под гостиничное обслуживание площадью 9 030 кв. м в Химках, взять в аренду помещение площадью 86,3 кв. м для размещения офиса в Раменском округе, а также приобрести помещение площадью 27,9 кв. м под личное подсобное хозяйство в Шаховской.

На этой же неделе состоялось 28 аукционов по аренде и продаже имущества, аренде и продаже земельных участков, а также развитию застроенной территории.

Посмотреть все доступные на сегодняшний день для продажи и аренды объекты недвижимости и земельные участки можно на Едином портале торгов Московской области.