РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 июл. Стартовал прием работ на участие в XIX Международном фестивале спортивного кино «Красногорский», сообщает дирекции кинофестиваля.

К участию допускаются фильмы спортивной тематики, созданные не ранее чем за два года до проведения фестиваля (2019-2021 годы). На конкурс принимают игровые полнометражные ленты, документальные ленты, телевизионные фильмы, короткометражные ленты и сериалы. Работу можно будет подать до 5 августа. Участие в конкурсе бесплатное.

Финальные мероприятия фестиваля пройдут со 2 по 7 сентября 2021 года в Москве и Подмосковье. Участников и гостей ждет Олимпийская неделя спорта и кино с авторскими презентациями и мастер-классами, встречами с легендами спорта и кинематографа. А фестивальные ленты как всегда будут бесплатно демонстрироваться в кинотеатрах Москвы и Подмосковья, благодаря многолетнему сотрудничеству с Мособлкино.

Фестиваль проходит ежегодно, начиная с 2003 года. Президент кинофестиваля – легендарная фигуристка, общественный и политический деятель, депутат Государственной думы Ирина Роднина.

Фильмография всех выпусков фестиваля составляет свыше 2 тысяч художественных и документальных лент из более чем 60 стран и почти всех российских регионов.

Подробную информацию можно узнать на официальном сайте кинофестиваля.