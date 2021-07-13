РИАМО - 13 июл. С 5 по 9 июля комитетом по конкурентной политике Московской области в Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано 18 закупок, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета.

Из них 4 закупки — на поставку товаров в рамках национального проекта «Образование», 4 закупки на поставку асфальтобетонной смеси («Евроасфальт»), 2 закупки на выполнение строительно-монтажных работ в общеобразовательной школе на 825 мест.

Кроме того, опубликовано по одной закупке на строительство газовой котельной, на оснащение маммографического кабинета, на поставку магнитно-резонансного томографа, на выполнение строительно-монтажных работ по объекту незавершенного строительства – детскому саду на 340 мест, на проектно-изыскательские работы и строительство объекта средней общеобразовательной школы на 1100 мест.

Помимо этого, опубликованы закупки на проектно-изыскательские работы и строительство детского сада на 400 мест, на проектно-изыскательские работы и строительство объекта средней общеобразовательной школы на 1550 мест, на строительство подъезда к федеральному детскому реабилитационному центру.