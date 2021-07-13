РИАМО - 13 июл. Рабочие закончили строительные работы здания творческой мастерской балетной школы, которая расположена в районе Замоскворечье в центре Москвы, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.
Во время реконструкции специалисты максимально сохранили существующее здание, его интерьеры и общую историческую и культурную атмосферы.
Мосгосстройнадзор проверил здание и выдал заключение о соответствии (ЗОС) объекта требованиям проектной документации. Готовятся документы для оформления разрешения на ввод в эксплуатацию.
«К проверкам здания творческой мастерской привлекли специалистов Центра экспертиз, которые выполнили комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ. Комитетом был установлен контроль за соблюдением строителями противоэпидемических требований», – сказал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.
По словам Бочкарева, до конца 2023 года в Москве введут в эксплуатацию 15 объектов культуры.
«Наша глобальная задача состоит в том, чтобы москвичи, вне зависимости от района проживания, имели комфортный доступ ко всей необходимой инфраструктуре для жизни, работы и, конечно, проведения досуга – для этого мы активно занимаемся как строительством новых культурных объектов, так и реконструкцией старых», – отметил глава столичного Стройкомплекса.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии