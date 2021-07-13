РИАМО - 13 июл. Рабочие закончили строительные работы здания творческой мастерской балетной школы, которая расположена в районе Замоскворечье в центре Москвы, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«На улице Коровий вал в столичном районе Замоскворечье завершена реконструкция здания 1950-х годов постройки, использовавшегося ранее как творческая мастерская скульптора. В обновленном четырехэтажном корпусе планируется разместить творческую мастерскую балетной школы с танцевальными залами, раздевалками, душевыми и административными помещениями», – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Во время реконструкции специалисты максимально сохранили существующее здание, его интерьеры и общую историческую и культурную атмосферы.

Мосгосстройнадзор проверил здание и выдал заключение о соответствии (ЗОС) объекта требованиям проектной документации. Готовятся документы для оформления разрешения на ввод в эксплуатацию.

«К проверкам здания творческой мастерской привлекли специалистов Центра экспертиз, которые выполнили комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ. Комитетом был установлен контроль за соблюдением строителями противоэпидемических требований», – сказал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

По словам Бочкарева, до конца 2023 года в Москве введут в эксплуатацию 15 объектов культуры.

«Наша глобальная задача состоит в том, чтобы москвичи, вне зависимости от района проживания, имели комфортный доступ ко всей необходимой инфраструктуре для жизни, работы и, конечно, проведения досуга – для этого мы активно занимаемся как строительством новых культурных объектов, так и реконструкцией старых», – отметил глава столичного Стройкомплекса.