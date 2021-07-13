РИАМО - 13 июл. В Подмосковье стартовала кампания по вакцинации от коронавируса иностранцев — водителей такси и курьеров, выполняющих заказы сервисов «Яндекса». Областной Минздрав открыл 15 пунктов вакцинации, задействовано 12 медицинских организаций, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Прививка будет проводиться однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт».

«Основная наша цель, чтобы вакцинацию от Covid-19 прошли те категории иностранных граждан, которые по специфике профессии взаимодействуют с большим количеством людей. В ближайшие дни мы провакцинируем порядка 20 тыс. человек», — сказала заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

По ее словам, для Московской области — это старт кампании по вакцинации иностранцев. В ближайшее время планируется расширить категории иностранных граждан, которым будет доступна прививка от коронавируса.

«Подмосковье стало одним из первых регионов, который обеспечил возможность массовой вакцинации таксистов-мигрантов на базе государственных медорганизаций. Исполняя постановление главного санитарного врача региона, руководители таксомоторных компаний и ИП должны обеспечить вакцинацию водителей такси первым компонентом или однокомпонентной вакциной до 15 июля, вторым компонентом вакцины — до 15 августа», — пояснила первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Анна Кротова.

Она подчеркнула, что водителей, у которых нет прививки от Covid-19, не будут допускать к заказам на территории Подмосковья с 15 июля.

Подтвердить прохождение вакцинации водителей таксомоторные компании должны на портале госуслуг Московской области через сервис «Представление сведений о работниках ЮЛ и ИП по организации проведения прививок» по ссылке в срок до 15 июля.

Всего на текущий момент в Подмосковье от коронавирусной инфекции привиты свыше 2 млн человек. В Подмосковье развернуто около 370 пунктов вакцинации, примерно 30 из них работают круглосуточно.

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Текстовая трансляция

13 ИЮЛЯ

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в России зарегистрировали 24 702 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 550 больных. В Москве - 4 991.

- Первые пункты вакцинации для иностранных таксистов и курьеров открыли в Подмосковье. Прививка будет проводиться однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт».

- 11% россиян без прививки от Covid‑19 столкнулись с отказами в приеме на работу. В опросе участвовали 1,6 тыс. россиян старше 18 лет из 394 городов во всех округах России.

- Московские больницы оборудовали стационары интенсивного наблюдения для больных Covid‑19. Такие меры помогут врачам выявить развитие осложнений и возможное ухудшение состояния на ранних стадиях.