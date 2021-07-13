РИАМО - 13 июл. Сотрудники поисково-спасательной станции «Терлецкая» заметили на воде пожилую женщину без сознания, ее спасли, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Спасатели подняли женщину из воды и доставили на поисково-спасательную станцию. Ей оказали первую помощь, после чего спасенная пришла в себя.

После осмотра врачами женщина 1956 года рождения отказалась от госпитализации и отправилась домой в сопровождении мужа.

Вероятная причина происшествия – перегрев на солнце.