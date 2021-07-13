РИАМО - 13 июл. В столице досрочно завершили ремонт автомобильных ярусов Северо-Западного тоннеля благодаря работе в круглосуточном режиме, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Автомобильное движение полностью не перекрывалось, действовали частичные ограничения.

Во время ремонта заменили гидроизоляцию и обновили асфальтобетонное покрытие, нанесли дорожную разметку.

Северо-Западный тоннель – уникальная конструкция из трех двухъярусных тоннелей. Они связывают Новорижское шоссе и проспект Маршала Жукова. Максимальная глубина заложения – 44 м. Верхние ярусы – часть проспекта Маршала Жукова – предназначены для автомобильного движения, а по нижним ярусам идут поезда Арбатско-Покровской линии метро.