РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 июл. Жители подмосковного Красногорска могут проголосовать за благоустройство Опалиховского лесопарка на портале «Добродел», сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

На портале проходит голосование по выбору лесопарков для благоустройства в 2022 году. До 22 июля жители могут проголосовать за территории, которые будут рассмотрены при утверждении адресного перечня проекта «Парки в лесу» на следующий год. От городского округа Красногорск на голосование вынесен лесной массив на территории Опалиховского участкового лесничества.

«По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с этого года мы запустили масштабный проект «Парки в лесу». За 5 лет в регионе планируем сделать более комфортными, безопасными, интересными 50 лесных территорий. В этом году в рамках данного проекта работы пройдут в первых 9 лесопарках», — сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Всего на голосование вынесено 62 территории. Именно они получили большой отклик у жителей в результате сбора предложений, который проходил на портале «Добродел» с 11 мая по 6 июня. По итогам голосования, 10 территорий будут рассмотрены для включения в адресный перечень проекта «Парки в лесу» на следующий год.



