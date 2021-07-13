РИАМО - 13 июл. Дело возбуждено после того, как в деревне Аббакумово городского округа Лобня мужчина сбил своего сына 2020 года рождения при движении задним ходом на автомобиле, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

«12 июля в деревне Аббакумово на своем участке мужчина 1986 года рождения, двигаясь на автомобиле задним ходом, совершил наезд на своего сына. В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок погиб на месте», – отметила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.