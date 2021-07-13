РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 июл. Жители городского округа Люберцы смогут самостоятельно принять участие во Всероссийской переписи населения на портале госуслуг, в том числе в отделениях МФЦ. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Всероссийская перепись населения, запланированная на октябрь 2021 года, впервые пройдет в цифровом формате. Это новый для России способ переписи, когда между респондентом и электронным переписным листом нет посредника в виде переписчика.

Стать участником Всероссийской переписи населения можно самостоятельно. Для этого достаточно будет зайти на портал госуслуг.

Каждый участник в качестве подтверждения прохождения Интернет-переписи получит цифровой и QR-код. После передачи электронных переписных листов пользователи смогут заполнить анкету обратной связи о качестве услуги.

Параллельно с интернет-переписью будет проводиться опрос населения переписчиками. Они будут оснащены планшетными компьютерами с электронными переписными листами, вопросы которых совпадают с онлайн-опросниками. Бумажные формы переписных листов могут применяться, как резервный способ сбора информации.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2021 года.