РИАМО - 13 июл. Тонувшего мужчину 1960 года рождения спасли в районе Южнопортовый на юго-востоке столицы вечером 12 июля, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы.

Тонувшего заметила при патрулировании Кожуховского затона дежурная смена поисково-спасательной станции «Кожухово» в составе Юрия Семенычева, Дмитрия Гужова и Максима Решетникова.

В 20 метрах от берега спасатель нырнул за ушедшим под воду мужчиной, подхватил его и поднял на поверхность.

Спасенного доставили на поисково-спасательную станцию, где сотрудники оказали ему первую помощь.