РИАМО - 13 июл. Арбитражный суд Московского округа признал законным решение Московского областного УФАС России о внесении сведений в отношении ООО Мебельная компания «Элит и Ко» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в УФАС поступило обращение от ФГБОУ «Средняя школа-интернат МИД России» (расположена в городском округе Лосино-Петровский - ред.) об отказе компании от исполнения контракта на поставку предметов интерьера для нужд учреждения.

Действия общества признали незаконными и внесли фирму в реестр недобросовестных поставщиков. Не согласившись с указанным решением, компания обратилась в суд.

Арбитражный суд Московского округа отказал ООО Мебельная компания «Элит и Ко» в удовлетворении требований и подтвердил обоснованность решения областного УФАС.