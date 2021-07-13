РИАМО - 13 июл. В Москве 13 и 14 июля в разгар дня воздух прогреется до плюс 31-34 градусов, могут быть побиты прежние рекорды 1936 и 1951 годов, сообщается на сайте «Метеовести».

Во второй половине недели в небе появятся шапки грозовых облаков. Но существенные ливни смогут сбить температуру до плюс 25 градусов только ближе к выходным.

Жителям региона в знойную погоду рекомендуют пить больше воды, а также носить легкую одежду и головные уборы, чтобы уберечь себя от прямых солнечных лучей.

В Москве до утра 15 июля продлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномальной жары.

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