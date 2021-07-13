РИАМО - 13 июл. На МАКС-2021 впервые представят принципиально новый российский военный самолет, новинку продемонстрируют в первый день Международного авиационно-космического салона в подмосковном Жуковском, сообщает ТАСС.

Самолет представит Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех - ред.). Ростех создал официальную интернет-страницу проекта, где начался обратный отсчет до премьеры самолета — 20 июля.

Специалисты убеждены, что новый продукт вызовет неподдельный интерес не только в РФ, но и в других регионах мира.

В программе международного авиационно-космического салона в 2021 году примет участие и ракетно-космический центр «Прогресс», входящий в Роскосмос. Он представит ракеты-носители и перспективные космические аппараты.

МАКС-2021 пройдет 20-25 июля в подмосковном Жуковском. Свою продукцию на мероприятии представят все ведущие аэрокосмические компании страны.

Авиасалон МАКС‑2021 в Жуковском: что посмотреть в небе и на земле>>