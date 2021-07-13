РИАМО - 13 июл. Москва вошла в топ-7 финального этапа рейтинга Intelligent Community Awards, который оценивает передовой опыт городов в развитии связи, подготовке кадров, использовании инноваций, цифровой инклюзии, вовлеченности жителей в управление городом и поддержании принципов устойчивости. Об этом сообщает пресс-служба департамента информационных технологий Москвы.

Это уже второй раз, когда столица оказалась в числе финалистов этого рейтинга. Первый раз российский мегаполис был в числе лидеров этого исследования в 2017 году. Каждый год рейтинг составляют специалисты американской компании Intelligent Community Forum.

«На первом этапе, который проходил в феврале этого года, был отобран 21 город из 8 стран мира. На втором — международная группа независимых экспертов выделила 7 финалистов. Наряду с Москвой в их число вошли города из Канады, Австралии, Вьетнама и Бразилии. Обладатель премии Intelligent Community Awards будет объявлен осенью», — сказала заммэра Москвы - глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Членам жюри предстояло оценить, как развита городская инфраструктура, а также как эффективно она адаптирована к новым экономическим вызовам. Таким образом, столица на суд экспертам представила проект городской сети Wi-Fi, в который входит 21 тыс. точек свободного интернета и зоны пилотирования 5G.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко напомнил, что российская столица за последние четыре года уже в третий раз входит в число «умных» городов по версии Smart21 и во второй ― в топ-7 Smart Communities.

В сфере формирования высококвалифицированных кадров в столице были отмечены образовательные проекты правительства Москвы, которые посвящены предпрофессиональному образованию.

В числе важных инициатив Москва представила проект центра занятости населения «Моя карьера», а в разделе «Инновации» - «Московский акселератор».

Что касается развития инклюзии, создания интеллектуальных сообществ и улучшения доступа людей к цифровым технологиям, то тут был отмечен проект «Московское долголетие».

Еще столица продемонстрировала социальные проекты - благотворительный сервис на портале mos.ru и сервис «Поиск пропавших и найденных животных», который помогает горожанам найти потерявшегося питомца.