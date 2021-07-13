РИАМО - 13 июл. В Москве и области до утра 15 июля продлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномальной жары, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Оранжевый» — это третий уровень опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

В столице предупреждение действует до 10 часов 15 июля, в Подмосковье – до 9 часов 15 июля.

Также в регионе действует «желтый» уровень погодной опасности из-за высокой пожароопасности - до 21 часа 14 июля. Местами сохраняется высокая пожарная опасность 4 класса.

Из-за пожароопасности в подмосковные леса по 19 июля закрыли въезд для людей и транспорта.

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