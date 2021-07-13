РИАМО - 13 июл. На строящейся станции «Внуково» Калининско-Солнцевской ветки метро работы по выносу 23 инженерных коммуникаций завершили на 70%, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.
Он подчеркнул, что уже полностью переподключены сети уличного освещения, а также ливневая и бытовая канализации, для которых были построены байпасы. Из пятна застройки, которое занимает 300 м в длину и 22 м в ширину, осталось перенести 2 вида коммуникаций: линию связи и еще две трубы теплосети.
Как сообщил руководитель проекта строительства участка метро «Рассказовка» – «Внуково» ООО «ИБТ» Максим Донис, работы ведутся совместно с ЦОДД и администрацией аэропорта Внуково в связи с многочисленными согласованиями.
«Следующий этап строительства станции «Внуково» – возведение новых железобетонных конструкций и дальнейшая разработка котлована на месте вынесенных инженерных сетей», – добавил Донис.
На новом участке Калининско-Солнцевской линии метро протяженностью порядка 5 км расположатся две станции: «Пыхтино» и «Внуково». Таким образом, Внуково станет первым в России аэропортом с собственной станцией подземки.
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