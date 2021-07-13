РИАМО - 13 июл. Арбитражный суд Московского округа признал законным решение подмосковного УФАС России о внесении сведений в отношении ООО «Калипсо» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение от ГБУ МО «Управление материально-технического, транспортного и санаторного обеспечения» о внесении сведений в отношении ООО «Калипсо» в реестр недобросовестных поставщиков из-за одностороннего отказа заказчика от заключения контракта на поставку цветочниц.

По результатам рассмотрения обращения, УФАС признало действия фирмы не соответствующими закону. Сведения в отношении ООО «Калипсо» включили в реестр недобросовестных поставщиков.

Не согласившись с указанным решением, компания обратилась в суд. Но арбитражный суд Московского округа отказал ООО «Калипсо» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.