РИАМО - 13 июл. Во вторник из-за жаркой погоды в столице четыре раза проведут аэрацию воздуха, сейчас столбики термометра поднялись уже до плюс 28 градусов, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

При аэрации струи воды поливомоечной техники направляются вверх, таким образом охлаждая не только дорожное полотно, но и воздух, который нагревается от асфальта.

Горожанам в жару посоветовали избегать длительного пребывания на улице, а также пить больше воды и сократить физические нагрузки.

Ранее синоптик сообщил, что во вторник и среду Москву ждет последний фронт экстремальной жары. К выходным в столице возможен дождь.