РИАМО - 13 июл. Во вторник в Москве может быть побит рекорд 85-летней давности для 13 июля, когда в этот день было +32,4 градуса, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Опасное солнце — индекс УФ — 6! Берегите себя от теплового удара и ожогов!» — написал Тишковец на своей странице в Instagram.

Он отметил, что в 7 часов утра температура воздуха уже составляла +24,5 градуса. В течение дня ожидается малооблачная погода, осадки исключены.

«В таких условиях воздух в городе раскалится <...> до 33-35 градусов, в Подмосковье — 31-36 жары», — сказал синоптик.

По его словам, сегодня может быть побит рекорд 1936 года, когда было +32,4 градуса.

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