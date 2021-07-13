РИАМО - 13 июл. Полицейские задержали 63-летнюю жительницу Щелкова, которую подозревают в незаконном культивировании наркосодержащих растений, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

На участке в деревне Огуднево оперативники нашли 452 куста конопли.

«По результатам химического исследования установлено, что изъятые растения являются наркотическим средством марихуаной. Ее общий вес составил более 85 кг», – сказала начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).

Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.