РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 июл. В подмосковном Красногорске разыскивают 87-летнюю Тамару Кирсанову (Зайцеву), сообщается на официальном сайте поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Пропала Кирсанова (Зайцева) Тамара Ивановна, 87 лет, Красногорск. Одиннадцатого июля 2021 года она вышла из дома и не вернулась.

Приметы пропавшей: рост 165 см, нормальное телосложение, серые глаза, каштановые волосы, короткая стрижка.

О местонахождении пожилой женщины можно сообщить на горячую линию поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»: 8(800)700-54-52 или на единый номер спасения 112.