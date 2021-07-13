РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 июл. Лесной пожар в подмосковном Красногорске ликвидировали вечером 12 июля, сообщается в Telegram-канале администрации горокруга.

Пожар возник на территории лесничества в районе Новоникольского. В его тушении были задействованы 54 человека и 29 единиц техники, в том числе пожарные вертолеты.

Общая площадь возгорания составила порядка 8 га. Огонь распространялся со скоростью 10 м/с.

В 22:00 — ликвидация лесного пожара. Пострадавших в результате возгорания нет.

Видео природного пожара в Красногорске опубликовали в Сети>>