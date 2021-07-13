РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 июл. Лесной пожар в подмосковном Красногорске ликвидировали вечером 12 июля, сообщается в Telegram-канале администрации горокруга.
Пожар возник на территории лесничества в районе Новоникольского. В его тушении были задействованы 54 человека и 29 единиц техники, в том числе пожарные вертолеты.
Общая площадь возгорания составила порядка 8 га. Огонь распространялся со скоростью 10 м/с.
В 22:00 — ликвидация лесного пожара. Пострадавших в результате возгорания нет.
Видео природного пожара в Красногорске опубликовали в Сети>>
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