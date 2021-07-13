РИАМО - 13 июл. Монументальную живопись и лепной декор церкви Апостолов Петра и Павла на Новой Басманной улице планируется восстановить, также специалисты отреставрируют каменные полы и чугунную лестницу, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Храм является объектом культурного наследия федерального значения, поэтому все реставрационные работы будут проходить под строгим контролем Мосгорнаследия.

«Скоро начнется второй этап масштабной реставрации одного из уникальных памятников архитектуры — церкви Петра и Павла на Новой Басманной. Реставраторам предстоит вернуть исторический облик интерьерам храма и его колокольни. В верхнем храме восстановят иконостас и киоты. Особое внимание специалисты уделят комплексной реставрации масляной монументальной живописи», — сказал глава департамента культурного наследия города Алексей Емельянов.

Также мастера отреставрируют лепной декор в убранстве храма и чугунную лестницу, отремонтируют каменные полы храма и ограду на его территории. В 2020 году рабочие уже восстановили белокаменный цоколь и портал на фасадной части храма. Долгое время он был скрыт под слоями штукатурки. Кроме этого, специалисты отреставрировали белокаменное убранство колокольни, а также провели работу по золочению крестов.

Церковь Святых Апостолов Петра и Павла в стиле московского барокко строили с 1705 до 1719 года. В 1935-м храм закрыли, а здание передали управлению московской областной милиции под склад военно-хозяйственного имущества. Службы в церкви возобновились в 1992 году.​