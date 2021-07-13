РИАМО - 13 июл. Монументальную живопись и лепной декор церкви Апостолов Петра и Павла на Новой Басманной улице планируется восстановить, также специалисты отреставрируют каменные полы и чугунную лестницу, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Храм является объектом культурного наследия федерального значения, поэтому все реставрационные работы будут проходить под строгим контролем Мосгорнаследия.
Также мастера отреставрируют лепной декор в убранстве храма и чугунную лестницу, отремонтируют каменные полы храма и ограду на его территории. В 2020 году рабочие уже восстановили белокаменный цоколь и портал на фасадной части храма. Долгое время он был скрыт под слоями штукатурки. Кроме этого, специалисты отреставрировали белокаменное убранство колокольни, а также провели работу по золочению крестов.
Церковь Святых Апостолов Петра и Павла в стиле московского барокко строили с 1705 до 1719 года. В 1935-м храм закрыли, а здание передали управлению московской областной милиции под склад военно-хозяйственного имущества. Службы в церкви возобновились в 1992 году.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии