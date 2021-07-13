РИАМО - 13 июл. Специалисты отреставрировали старинные надгробия на Введенском кладбище Москвы, они обладают художественной ценностью, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Введенское, оно же Немецкое кладбище — один из самых интересных некрополей столицы, основанный несколько столетий назад. Здесь можно найти множество надгробий известных исторических личностей, кроме того, некоторые памятники сооружены выдающимися архитекторами, в том числе и Федором Шехтелем. Под контролем нашего ведомства было отреставрировано шесть надгробий, обладающих статусами объектов культурного наследия», — сказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Он пояснил, что в этих могилах похоронены Александр Шмидт, Иван Сытин, Борис Швецов, Сергей Шамбинаго, Генрих фон Дикгоф и Карл Генрих Вильгельма фон Дикгоф.

Емельянов добавил, что работы включали в себя воссоздание утраченных деталей. Это позволило вернуть надгробиям исконный облик.

Специалисты очистили все основания и фундаменты памятников, устранили трещины и сколы, укрепили надгробия, позолотили мемориальные надписи и обновили мраморные барельефы. Также реставраторы воссоздали недостающие элементы, среди них — кресты и голгофы.

Введенское кладбище основано в Москве в 1771 году во время эпидемии чумы. Оно расположено в Лефортове на возвышенности Введенские горы на левом берегу Яузы. На кладбище похоронено много известных людей, включая героев СССР, выдающих ученых, художников, литераторов и врачей.