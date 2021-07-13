РИАМО - 13 июл. В России за последние годы родители стали меньше контролировать детей в использовании цифровых устройств, доля таких взрослых сократилась с 91 до 85%, пишет во вторник газета «Известия».

Исследование провели аналитики НАФИ. Как выяснилось, доля использующих «родительский контроль» также сократилась с 43 до 33%.

Многие россияне считают, что первый телефон или планшет должен появиться у ребенка в 9 лет, а компьютер — не раньше 11 лет. По мнению врачей, дети начинают пользоваться гаджетами намного раньше, поэтому у них могут возникнуть проблемы со зрением и психоэмоциональным состоянием. Офтальмологи рассказывают, что от 30 до 50% детей приобретают глазные патологии к окончанию школы.

«Сравнительно низкая доля россиян, использующих «родительский контроль» на устройствах своих детей, — это тревожный признак. Во-первых, большое число детей остается потенциально открытыми для угроз в Сети, и эти угрозы реальны. Во-вторых, это свидетельствует о низком уровне цифровой грамотности родителей», — отметила исполнительный директор НАФИ Людмила Спиридонова.

Поменять данную ситуацию может смена установок людей в отношении использования цифровых устройств и сервисов.

«Хочется выбросить их гаджеты»: что бесит преподавателей в современных студентах>>