РИАМО - 13 июл. Городской центр занятости «Моя карьера» приглашает москвичей на онлайн-занятия, которые помогут поверить в себя и быстрее найти работу, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Вебинар «Как найти работу через социальные сети» состоится 15 июня в 14:00. Его участникам объяснят, как проанализировать свою страницу в соцсети и подготовить ее к посещению работодателя.

На вебинаре «Современные технологии поиска работы» специалисты центра занятости расскажут о формирование индивидуального плана и стратегии трудоустройства. Занятие состоится 21 июля в 14:00.

Слушатели лекции «Как работать в разновозрастной команде» узнают о том, как работать в трудовом коллективе, состоящем из представителей разных поколений. Занятие пройдет 23 июля в 10:00.

На вебинаре «Расскажите о себе. Самопрезентация на собеседовании» участники получат практические советы о том, как рассказать о своих достижениях во время общения с работодателем. Занятие пройдет 28 июля в 10:00.

Слушатели лекции «Сопроводительное письмо и портфолио» узнают о том, как о создать портфолио, которое позволит увеличить число просмотров резюме на порталах поиска работы.​ Вебинар состоится 30 июля в 10:00.