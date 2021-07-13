РИАМО - 13 июл. За 3 месяца 2021 года резиденты особой экономической зоны «Технополис «Москва» увеличили производство продукции на 28% по сравнению с тем же периодом прошлого года, было произведено товаров и услуг на сумму 3,7 млрд рублей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Основной объем — более 70% — обеспечили предприятия кластеров микроэлектроники, оптики и робототехники, которые произвели продукцию на 2,6 млрд руб. В тройку лидеров вошли предприятия фармацевтического и медицинского кластеров, а также работающие в сфере информационно-коммуникационных технологий», — сказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

За все время работы резиденты произвели продукции на 85,3 млрд руб. Общее число рабочих мест в первом квартале 2021 года превысило 7,3 тыс. Новые сотрудники пришли на предприятия, специализирующиеся на цифровой печати, разработке ПО и телекоммуникационных решений. Технополис за первые 3 месяца текущего года создал 150 новых рабочих мест.

Гендиректор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев подчеркнул, что резиденты ОЭЗ выпускают широкий спектр высокотехнологичной продукции в разных отраслях: от электроники и наноматериалов до фармацевтики и телекоммуникационного оборудования.

«Развитию производств способствуют особые условия столичной особой экономической зоны, которые созданы для стимулирования инноваций в промышленности и роста технологического бизнеса», — отметил он.