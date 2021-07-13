РИАМО – 13 июл. В лесах Московской области в настоящее время можно собрать много малины и других ягод, сообщил РИАМО директор Ботанического сада биологического факультета МГУ Владимир Чуб.

«В данный момент в лесах много малины. Ее можно встретить на опушках и лесных вырубках, в таких местах ее произрастает довольно много, так как эта ягода любит солнечный свет. А вот костяника, наоборот, растет в тенистых и смешанных лесах. Сейчас в лесах можно собрать и чернику. Встретить ее можно до сентября. Она растет в сырых местах с ельниками и моховым покровом», — сказал Чуб.

Он добавил, что в августе в подмосковные леса можно сходить за голубикой.

Урожай ягод зависит от климатических особенностей предыдущего года. В жаркую погоду в ягодах образуется много сахаров, однако плоды некоторых видов могут усохнуть, при сырых условиях плод будет крупнее. Перезимовка также играет большую роль при формировании урожая ягод.

Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский сообщал, что в июле в регионе стартует сбор ягод голубики в открытом грунте. Крупнейшими производителями ягод – земляники садовой, голубики, малины – в Подмосковье являются: совхоз им. Ленина, «Русская ягода», «Непецино», «Серебряные сады», «Шульгино», «Коломенская ягода», «Ягода-Малина», «Луховицкие овощи». ​