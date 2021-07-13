РИАМО - 13 июл. Во вторник вечером на столичных дорогах прогнозируются 7-балльные пробки, сейчас загруженность трасс составляет 2 балла из 10 возможных, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В настоящий момент движение транспорта в центр затруднено на Ярославское шоссе и шоссе Энтузиастов, Волгоградском проспекте.

Нет проблем с движением на Кутузовском и Ленинском проспектах, а также Звенигородском шоссе.

Пробки могут возникать из-за дорожных работ, которые сейчас идут на 82-м, 31-м и 53-м км МКАД, Варшавском, Дмитровском и Волоколамском шоссе.

Во вторник в столице прогнозируется жаркая и сухая погода. Температура днем может составить до 33 градусов.