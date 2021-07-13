РИАМО - 13 июл. Получение новой квартиры по программе реновации в Москве становится более удобным благодаря онлайн-сервисам, а количество походов по учреждениям сокращается, сообщается на сайте официальном мэра столицы.

В настоящее время участникам программы реновации доступны уведомления о ходе переселения, сервис с инструкциями по переезду и электронная услуга по получению бесплатной помощи грузчиков.

«Программа реновации — проект масштабный, и число связанных с ней онлайн-услуг будет постоянно увеличиваться. Все они объединены в так называемый суперсервис — проект, включающий целый комплекс электронных продуктов. Теперь у пользователей суперсервиса появилась возможность получить персонализированную инструкцию по переезду», — сказал первый замглавы аппарата мэра и правительства столицы Евгений Козлов.

Персонализированная инструкция содержит подробное руководство по переезду. Там можно узнать список необходимых документов, есть телефон и адрес нужного центра информирования по переселению. Руководство станет доступно пользователю за несколько дней до начала его переселения и будет обновляться.

С 1 июня воспользоваться бесплатной помощью грузчиков и транспорта можно только онлайн. Для этого нужно заполнить заявление, указать удобную дату и время переезда. В назначенное время приедут рабочие и перевезут вещи, мебель и бытовую технику.