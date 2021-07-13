РИАМО - 13 июл. Участники межотраслевых объединений в составе Московского инновационного кластера (МИК) могут до 30 июля подать заявку на получение грантов для реализации кооперационных комплексных инновационных проектов. Об этом сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

На поддержку могут рассчитывать участники, создающие масштабные, ресурсозатратные высокотехнологичные разработки. Поддержка для межотраслевиков в этом году осуществляется впервые. Подать заявку можно в том случае, если над проектом трудились консорциумы с числом участников МИК 2-5 человек.

«Межотраслевые кластеры создаются для того, чтобы научным организациям и технологическому бизнесу было проще решать стоящие перед ними задачи. Объединив усилия, они могут добиваться еще больших результатов. Уже сейчас благодаря такому сотрудничеству в Москве реализуется 20 крупных инновационных проектов в разных направлениях — от новых материалов до искусственного интеллекта», — сказала заммэра Москвы - глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Средства гранта можно направить на возмещение вложений в реконструкцию и ремонт площадки. Это может быть лаборатория, производственный или иной объект капитального строительства.

Кроме того, поддержка может быть направлена на расширение площади и строительство нового здания. А еще победителям грантом могут возместить затраты на покупку нужного оборудования и программного обеспечения, а также результатов интеллектуальной деятельности или прав на них.

Возместить можно 25% затрат, но при этом не более 200 млн в год, или суммарно не более 600 млн рублей за три года. Учитываются как прямые затраты, так и расходы на уплату процентов по кредиту в пределах ключевой ставки Центрального банка России.