РИАМО - 13 июл. Участники межотраслевых объединений в составе Московского инновационного кластера (МИК) могут до 30 июля подать заявку на получение грантов для реализации кооперационных комплексных инновационных проектов. Об этом сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.
На поддержку могут рассчитывать участники, создающие масштабные, ресурсозатратные высокотехнологичные разработки. Поддержка для межотраслевиков в этом году осуществляется впервые. Подать заявку можно в том случае, если над проектом трудились консорциумы с числом участников МИК 2-5 человек.
Средства гранта можно направить на возмещение вложений в реконструкцию и ремонт площадки. Это может быть лаборатория, производственный или иной объект капитального строительства.
Кроме того, поддержка может быть направлена на расширение площади и строительство нового здания. А еще победителям грантом могут возместить затраты на покупку нужного оборудования и программного обеспечения, а также результатов интеллектуальной деятельности или прав на них.
Возместить можно 25% затрат, но при этом не более 200 млн в год, или суммарно не более 600 млн рублей за три года. Учитываются как прямые затраты, так и расходы на уплату процентов по кредиту в пределах ключевой ставки Центрального банка России.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии