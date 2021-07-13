РИАМО - 13 июл. Во всех перепрофилированных больницах создали палаты интенсивного наблюдения для оказания помощи пациентам с наиболее тяжелыми формами коронавируса, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На фоне высокого уровня госпитализаций в городские стационары поступает много пациентов в тяжелом состоянии, которым требуется непрерывное медицинское наблюдение. Для того, чтобы обеспечить таким пациентам высокий уровень оказания медицинской помощи, было принято решение организовать специальные палаты интенсивного наблюдения. Сейчас во всех городских стационарах, где проводится лечение пациентов с коронавирусной инфекцией, включая резервные госпитали, обустроено в общей сложности более 2,2 тыс. коек», — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она добавила, что палаты оснащены оборудованием для контроля за состоянием тяжелых пациентов, которым нужно внимание со стороны медицинского персонала. Также в каждой палате имеется круглосуточный пост медсестры. Это даст возможность оказывать больным медицинскую помощь максимально персонализировано и эффективно.

Такие меры помогут врачам выявить развитие осложнений и возможное ухудшение состояния на ранних стадиях. Палаты оборудованы функциональной кроватью и централизованной системой подводки кислорода к каждой койке. Также каждая палата оснащена системами мониторинга ключевых жизненных показателей организма.

Медсестры будут круглосуточно вести наблюдение и уход. При необходимости пациентам помогут перевернуться, поправить кислородную маску. Таким образом, каждый пациент постоянно находится в зоне внимания медиков.​

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Текстовая трансляция

12 ИЮЛЯ

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