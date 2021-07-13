РИАМО - 13 июл. В Солнечногорске на улице Краснофлотская около дома обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Угрозы жизнедеятельности населения объект не представляет. В настоящее время на месте находки выставлена охрана силами МВД.

К месту ЧП выезжали оперативные службы: 7 человек и 2 единицы спецтехники.

Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано силами ПСО-2 ГКУ МО «Мособлпожспас» во вторник.