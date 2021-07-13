РИАМО - 13 июл. 3-дневный формат голосования на выборах осенью позволит не усугублять эпидемиологическую обстановку. В текущей ситуации это лучший выход, сообщил РИАМО заслуженный спасатель РФ, член Общественной палаты Подмосковья, председатель исполнительного комитета общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей» Сергей Щетинин.

«Это очень важно, так как сейчас есть ковидная опасность. На мой взгляд, трехдневное голосование - это хорошо, так как не будет больших скоплений людей в очередях. Это нужно, чтобы наша страна могла ответить на любые стоящие перед ней угрозы, в том числе и на эту эпидемию», — сказал Щетинин.

Он добавил, что формат трехдневного голосования более удобен для самих граждан, так как они могут выбрать удобное для себя время, не отвлекаясь от работы или иных дел.

«Я уверен, что люди в свете последних событий и эпидемиологической ситуации и сами понимают, что это лучший выход. Многие, с кем я говорил на этот счет, считают именно так», — подчеркнул Щетинин.

В сентябре россияне будут выбирать депутатов Госдумы и региональных парламентов. Согласно утвержденному ЦИК порядку, выборы пройдут в течение 3 дней - с 17 по 19 сентября. Все эти дни избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00.

Кроме того, осенью состоятся выборы депутатов Мособлдумы.