РИАМО - 13 июл. В полицию поступило сообщение о возможном конфликте между гражданами около станции метро «Кузьминки», задержано несколько человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Прибывшие на место сотрудники полиции и Росгвардии приняли меры по недопущению нарушения общественного порядка. В территориальные отделы полиции доставлен ряд граждан для разбирательства.

По данным СМИ, в драке принимали участие мигранты, значительная часть из них — из стран Средней Азии. Инцидент произошел ночью на Зеленодольской улице. Причина конфликта устанавливается.

Очевидцы отметили, что во время конфликта были повреждены несколько припаркованных машин. Всего, по предварительным данным, в конфликте участвовало порядка 200 человек. Некоторые из них госпитализированы.