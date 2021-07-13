РИАМО - 13 июл. Во вторник в Москве и Московской области температура воздуха в дневные часы составит до 33 градусов тепла, прогнозируется малооблачная, безветренная и сухая погода, сообщается на сайте «Метеоновости».

Высотный антициклон продолжит формировать погодные условия в регионе. Максимальная температура воздуха в столице и области составит от 28 до 33 градусов тепла. Атмосферное давление продолжит быть высоким и составит 750 мм рт. ст.

Содержание кислорода в приземном слое воздуха будет снижено, геомагнитный фон прогнозируется от спокойного до слабо возмущенного.

Жителям региона в знойную погоду рекомендуется пить больше воды, а также носить легкую одежду и головные уборы, чтобы уберечь себя от прямых солнечных лучей.

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