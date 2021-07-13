РИАМО – 13 июл. Из-за засухи сейчас в лесах Подмосковья грибов очень мало, они могут появиться в августе после обильных дождей, сообщил РИАМО миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский.

Ранее синоптики сообщали, что июль 2021 года в Московском регионе станет одним из самых засушливых за последние 55 лет.

«Сейчас в лесах сухо и пусто, редкие грибы можно встретить разве что в низинах, где более сырая почва. В жару хорошо плодятся только вредители, из-за этого можно встретить много червивых лисичек. Спустя примерно 2-3 недели после дождей, желательно холодных, грибы начинают хорошо прорастать», — сказал Вишневский.

Перепады температуры, а именно резкие похолодания, оказывают на рост грибов стимулирующий эффект.

По словам Вишневского, волна появления грибов ожидается в августе, ближе к осени. Традиционно в это время года жара и засуха отступают. Он добавил, что самой грибной считается южная часть Московской области. ​