РИАМО - 12 июл. Для участия в дополнительных выборах в Московскую городскую думу по двум избирательным округам, которые пройдут в сентябре одновременно с выборами в федеральный парламент, свои кандидатуры выдвинули 23 кандидата, сообщил председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

Для участия в выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации в 225 одномандатных округах выдвинулось 1857 кандидатов: 1735 - от 11 политических партий, 122 – самовыдвиженцы.

«Центральной избирательной комиссией России заверены федеральные списки кандидатов и списки кандидатов по одномандатным округам от пяти политических партий», - сказал Шапошников.

По состоянию на 22:00 12 июля, на довыборы в столичный парламент по двум избирательным округам свои кандидатуры выдвинули 23 кандидата: по 19 округу (Новогиреево, часть района Вешняки, часть района Ивановское) - 11 кандидатов - 6 от партий и 5 самовыдвиженцев, по 37 округу (Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского) – 12 кандидатов - 4 от партий и 8 самовыдвиженцев.

Согласно федеральному закону «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», выдвижение политической партией федерального списка кандидатов и кандидатов по одномандатным избирательным округам на съезде осуществляется в течение 25 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов депутатов Государственной думы.

Указ о назначении выборов депутатов Госдумы 8-го созыва был подписан президентом России и опубликован 17 июня 2021 года. Таким образом, 12 июля 2021 года - крайний день, когда политические партии могут провести свои съезды по выдвижению федеральных списков кандидатов, кандидатов по одномандатным избирательным округам.