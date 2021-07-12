РИАМО - 12 июл. В Москве возбудили уголовное дело по факту попытки изнасилования женщины в Серебряном бору, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

«По данным следствия, вечером 11 июля 2021 года подозреваемый, находясь вблизи озера Бездонное в парке «Серебряный бор» города Москвы, применив силу и высказывая угрозы, совершил покушение на изнасилование ранее не знакомой девушки. Довести преступное деяние до конца мужчина не смог, так как потерпевшая оказала активное сопротивление», — сказала Иванова.

Она добавила, что подозреваемого задержали. С ним проводятся следственные действия.

В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.