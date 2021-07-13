РИАМО – 13 июл. Во вторник в России пройдет единый государственный экзамен по русскому языку в рамках дополнительного периода, сообщается на сайте Рособрнадзора.

Кроме того, во вторник будет проведен экзамен по русскому языку и для тех, кто сдает государственный выпускной экзамен (ГВЭ).

Дополнительный период ЕГЭ начался 12 июля. В этот день выпускники могли сдать географию, устную часть по иностранным языкам, историю, литературу и биологию.

В дополнительный период ЕГЭ могут сдавать те, кто пропустил основной период по уважительной причине или не завершил сдачу единого госэкзамена. В экзаменах дополнительного периода примут более 2,7 тыс. человек. Из них 1,4 тыс. человек – выпускники 2021 года.

В дополнительный период будут работать 222 пункта проведения ЕГЭ. В проведении экзаменов примут участие около 5 тыс. организаторов и технических специалистов. 229 медработников будут дежурить в местах проведения ЕГЭ. Мониторить проведение экзамена будут 334 общественных наблюдателя.

В Подмосковье ЕГЭ в дополнительный период сдают 20 человек, организовано 9 пунктов проведения экзаменов.

В столице на участие в ЕГЭ дополнительного периода зарегистрировались более 1 тыс. человек. В пунктах проведения экзаменов соблюдается социальное дистанцирование. У участников измеряют температуру тела, за партами их рассаживают зигзагообразно.

Дополнительный период ЕГЭ завершится 17 июля. Узнать результаты экзаменов можно будет не позднее 28 июля.

Итоги основного периода

Основной период ЕГЭ прошел с 31 мая по 2 июля. В нем приняли участие около 682 тыс. человек. Работали 5,8 тыс. пунктов проведения экзаменов. Самыми популярными предметами по выбору для сдачи на экзамене стали математика и обществознание. В этом году физику и историю сдавало меньше желающих, по остальным предметам число участников выросло.

По всей стране 100 баллов на ЕГЭ набрали более 8 тыс. раз. Больше всего наивысших результатов получили на экзаменах по литературе и русскому языку. Столица и Подмосковье – лидеры по числу стобалльников.

ЕГЭ проводят с соблюдением всех антикоронавирусных мер.

В столице ЕГЭ также сдала 8-летняя школьница. Она получила аттестат о среднем полном образовании. Девочка планирует продолжить обучение и рассматривает поступление на психологический факультет МГУ. В МГУ уже ответили, что готовы принять на обучение девочку, если она успешно сдаст вступительные экзамены.

Кроме того, две школьницы из столицы набрали по 400 баллов на ЕГЭ, еще двое выпускников набрали по 399 баллов. В Подмосковье 4 выпускника набрали на трех ЕГЭ по 100 баллов.

В Подмосковье каждый учитель, подготовивший двух и более стобалльников по ЕГЭ, получит премию в размере 150 тыс. рублей.​