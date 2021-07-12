РИАМО - 12 июл. На Международном авиационно-космическом салоне (МАКС) в Жуковском представят инновационные проекты молодых российских ученых для авиакосмической отрасли. Мероприятие пройдет в рамках финала VI Национального конкурса инновационных проектов в аэрокосмической отрасли Sky.Tech, сообщает пресс-служба организаторов.

Выступление финалистов и награждение победителей пройдет 22 июля в конгресс-центре с 13 до 16 часов.

VI Национальный конкурс инновационных проектов в аэрокосмической отрасли Sky.Tech включен в список мероприятий Года науки и технологий. Он направлен на поиск, поддержку и продвижение инновационных проектов молодых ученых для авиакосмической отрасли, стимулирование их исследовательской активности и популяризацию научно-технической деятельности в отрасли.

В финал конкурса выходят те, кто представил результаты научных и научно-технических исследований и разработок с потенциалом для коммерциализации.

«Конкурс объединяет молодых ученых и представителей промышленных предприятий отрасли, конструкторских бюро, вузов, бизнес-сообщества. За счет прямого диалога и тесного взаимодействия достигается более качественный результат. Наши победители приглашаются на различные мероприятия партнеров, заключают контракты, имеют ряд дополнительных бенефитов. Все это делает Sky.Tech одним из ключевых ежегодных мероприятий отрасли», — отметила секретарь конкурса, начальник комплекса перспективного развития ЦАГИ Елена Пудалова.

Призовой фонд конкурса в этом году увеличили в 2 раза, он составляет 950 тыс. рублей. За 1 место присуждают 500 тыс. рублей, за 2 место – 300 тыс., за 3 место – 150 тыс.

Оценка проектов

В конкурсе принимают участие коллективы вузов, промышленных предприятий, научных организаций, малого и среднего бизнеса. Конкурс проводится с 31 мая по 22 июля. Заявки принимали до 7 июля по направлениям «Технологии и материалы для использования в аэрокосмической отрасли», «Цифровые технологии в обеспечении разработок испытаний, производства и сервиса в аэрокосмической отрасли» и «Летательные (авиа- и космические) аппараты, их системы и элементы». Проекты оценивают по научной перспективности и реализуемости, рыночным перспективам целевого продукта, возможности команды и качеству представленных материалов.

После экспертизы заявок объявят 6 финалистов. На мероприятии они представят свои проекты. Жюри определит 3 победителей.

Конкурс Sky.Tech проводят с 2016 года, за этот период было рассмотрено 223 заявки из 24 регионов страны.

Организаторами конкурса в этом году стали ФГУП «Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского» (ЦАГИ) и АО «Вертолеты России». В число партнеров входят: министерство науки и высшего образования РФ, министерство промышленности и торговли РФ, правительство Московской области, ПАО НПО «Наука», АО «Кронштадт», НИТУ МИСиС, ПАО «ОАК», АО ОДК, институты и фонды развития.