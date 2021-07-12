РИАМО - 12 июл. В Центр содействия строительству при правительстве Московской области за прошедшую неделю поступили 30 новых проектов. Из них: 11 – объекты крупного бизнеса, 19 – малого, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Среди проектов крупного бизнеса можно выделить: предприятие по производству конфет на участке площадью 4,2 га в городском округе Солнечногорск, 3 объекта сельскохозяйственного назначения: площадью 6 га в городском округе Коломна, а также площадью 3,9 га в городском округе Мытищи, площадью 18 га в Можайском городском округе.

Другие проекты касаются объектов производства: объект площадью 4 га в городском округе Черноголовка, 21,6 га в городском округе Ступино, нежилое производственное здание на участке общей площадью 3 га в городском округе Чехов.

Среди проектов малого бизнеса можно отметить: ветеринарную клинику на участке площадью 0,1 га в городском округе Солнечногорск, ангар площадью участка 26,8 га в Талдомском городском округе, спортивный зал, который расположится на участке 0,49 га в городском округе Коломна, производственный цех на участке площадью 0,3 га в городском округе Щелково.

А также производственно-складское здание на участке площадью 4,53 га в городском округе Пушкинский, складской объект с площадью участка 0,56 га в Волоколамском городском округе и два автосервиса: площадью 0,48 га в городском округе Мытищи и площадью 0,2 га в городском округе Подольск и прочие.

Подать заявку на сопровождение ЦСС нежилого объекта можно через почту css@mosreg.ru и кол-центр по номеру 8(498) 602-00-00.